Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 88-70 yenerek 9. galibiyetini aldı
Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 30'uncu haftasında evinde Monaco'yu 88-70 yenerek üst üste 9'uncu galibiyetini elde etti. Talen Horton-Tucker, kaydettiği 28 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Sreten Radovic, Saulius Racys, Carlos Cortes Rey

FENERBAHÇE BEKO: Tucker 28, Colson 14, Baldwin 10, Tarık Biberovic 10, Jantunen 10, Silva 7, Birch 4, Boston 3, Bacot 2, de Colo, Onuralp Bitim, Metecan Birsen.

MONACO: James 14, Blossomgame 12, Theis 11, Okobo 8, Nedovic 8, Begarin 7, Diallo 4, Hayes 4, Strazel 2, Tarpey.

1'İNCİ PERİYOT: 20-15

DEVRE: 44-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-52

EuroLeague'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Monaco'yu 88-70 yenerek üst üste 9'uncu galibiyetini aldı.

Talen Horton-Tucker kaydettiği 28 sayıyla maçın skoreri oldu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri de tribünden takip etti. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de gelecek hafta Kızılyıldız'a konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
