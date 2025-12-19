Euroleague: Emporio Armani Milan: 72 Fenerbahçe: 87
Fenerbahçe Beko, Euroleague 17. hafta maçında İtalya'da Emporio Armani Milan'ı 87-72 mağlup etti. Maçta Talen Horton Tucker 23 sayı ile takımın en skorer ismi oldu.
Fenerbahçe Beko, Euroleague 17. hafta maçında İtalya deplasmanında Emporio Armani Milan'ı 87-72 mağlup etti.
Salon: Allianz Cloud
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Milos Koljensic (Karadağ), Alberto Baena (İspanya)
Emporio Armani Milan: Quinn Elllis 13, Shavon Shields, 10, Armoni Brooks 18, Zach Leday 4, Devin Booker 10, Marko Guduric 13, Josh Nebo 2, Giampaolo Ricci, Lorenzo Brown 2
Başantrenör: Giuseppe Poeta
Fenerbahçe : Tarık Biberovic 14, Talen Horton Tucker 23, Nicolo Melli 2, Khem Birch, Devon Hall 4, Wade Baldwin 13, Bonzie Colson 20, Brandon Boston Jr. 11, Armando Bacot, Metecan Birsen
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 11-19
Devre: 32-40
3. Periyot: 55-56 - İSTANBUL