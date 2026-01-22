Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Baskonia'yı konuk edecek

Haberler

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 24. haftasında İspanya'nın Baskonia takımını konuk edecek. Maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 24. haftasında yarın İspanya'nın Kosner Baskonia ekibini konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Ligde oynadığı 22 maçta 15 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 2. sırada bulunuyor. 8 galibiyete sahip İspanyol ekibi ise 15. sırada.

Dubai Basketbol mağlubiyetinin ardından iç sahada Valencia Basket'i 82-79'luk skorla geçen Fenerbahçe Beko, son maçında ise Virtus Bologna'yı deplasmanda 85-80 yendi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İspanya'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 108-93 galip tamamlamıştı.

