Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Safiport Erokspor'u 96-73 mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, yarı finalde Anadolu Efes ile eşleşti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk Bayraktar

Safiport Erokspor: Pangos, Simmons 10, Cornelie 20, Egehan Arna 10, Love 16, Thomas Akyazılı 3, Thurman 6, Ahmet Düverioğlu 8, Crawford, Galloway, Ozan Yılmaz

Fenerbahçe Beko: Melli 5, Horton-Tucker 17, Melih Mahmutoğlu 21, Hall 5, Birch 8, Metecan Birsen 5, Baldwin 10, Onuralp Bitim 5, Jantunen 14, Colson 6, Mert Emre Ekşioğlu, Demircan Demir

1. Periyot: 11-25

Devre: 37-64

3. Periyot: 56-79

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
