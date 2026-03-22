Haberler

Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 88 Safiport Erokspor: 94

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Safiport Erokspor'a 94-88 yenilerek, ligde 10 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Özlem Yalman, Alper Özgök, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Fenerbahçe: Armando Bacot, Metecan Birsen 9, Melih Mahmutoğlu 20, Devon Hall 10, Arturs Zagars 19, Wade Baldwin 5, Scottie Wilbekin 5, Mert Emre Ekşioğlu 3, Brandon Boston Jr, Onuralp Bitim 2, Chris Silva 6, Bonzie Colson 9

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Safiport Erokspor: Kevin Pangos 4, Jeremy Simmons 10, Petr Cornelie 5, Egehan Arna 10, Jermaine Love 16, Jordon Crawford 7, Galloway 20, Thomas Akyazılı 2, Thurman 20, Metehan Akyel, Ahmet Düverioğlu

Başantrenör: Ufuk Sarıca

1. Periyot: 22-17 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 46-43 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 70-61 (Safiport Erokspor lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

