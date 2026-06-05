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Fenerbahçe final şansını bir sonraki maça bıraktı

Fenerbahçe final şansını bir sonraki maça bıraktı
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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında A. Efes'e 102-93 mağlup oldu. Bu sonuçla seride durum 2-1'e geldi. Sarı-lacivertliler, bir sonraki maçı kazanması durumunda finale yükselecek.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında A. Efes'e 102-93 mağlup oldu. Bu sonuçla seride durum 2-1'e geldi. Sarı-lacivertliler, bir sonraki maçı kazanması durumunda adını finale yazdıracak.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Tolga Edis

A. Efes: Nick Weiler-Babb 2, Shane Larkin 31, PJ Dozier 15, Brice Dessert 1, Ercan Osmani 8, Erkan Yılmaz 7, Jordan Loyd 23, Rolands Smits 1, Rodrigue Beaubois 4, Şehmus Hazer 8, Sarper Mutaf 2, Kai Jones

Başantrenör: Pablo Laso

Fenerbahçe: Devon Hall 7, Tarık Biberovic 29, Talen Horton Tucker 14, Nicolo Melli 2, Khem Birch 1, Wade Baldwin 24, Mikael Olli Axel Jantunen 10, Arturs Zagars 2, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu 4, Onuralp Bitim

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 29-26

Devre: 49-50

3. Periyot: 76-67 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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