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Fenerbahçe Beko, Devon Hall ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko, Devon Hall ile yollarını ayırdı
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Fenerbahçe Beko, iki sezonda 6 kupa kazanan ABD'li basketbolcu Devon Hall ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Fenerbahçe Beko, Devon Hall ile yollarını ayırdı. 30 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilerde 6 kupa kazandı.

Sezonu Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu ile tamamlayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Devon Hall ile yollar ayrıldı. ABD'li oyuncu 2024-2025 ve 2025-26 sezonlarında sarı-lacivertli formayı giydi. Fenerbahçe resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2024-2025 sezonu öncesi kadromuza katılan, formamızı giydiği iki sezon boyunca kazandığımız tüm başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Devon Hall ile yollarımız ayrılmıştır. Çubuklu formamızla, 1 Euroleague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Devon Hall'a tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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