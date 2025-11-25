Haberler

Fenerbahçe Beko'dan üst üste 5. galibiyet

Fenerbahçe Beko'dan üst üste 5. galibiyet
Güncelleme:
Euroleague 13. hafta maçında Fenerbahçe Beko, evinde karşılaştığı İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 66-64 mağlup etti. Sarı-lacivertliler üst üste 5. galibiyetini aldı.

Basketbol Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği İtalyan temsilcisi Virtus Bologna'yı 66-64 yendi. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla organizasyondaki 8. galibiyetini elde etti. Virtus Bologna ise 7. yenilgisini yaşadı.

İLK ÇEYREK BAŞA BAŞ GEÇTİ

Mücadele karşılıklı basketlerle düşük tempoda başladı. Maçın başında boyalı alanı iyi savunan Fenerbahçe Beko, 7. dakikayı 10-8 önde geçti. Çeyreğin ikinci bölümünde Vildoza ile etkili olan Virtus Bologna, 9. dakikayı 15-12 üstün tamamladı. Pota altından üst üste sayılar bulan konuk ekip, birinci periyodu 17-15 önde bitirdi.

DEVREYİ BOLOGNA ÖNDE BİTİRDİ

İtalyan ekibi, ikinci çeyrekte top kayıpları yapan ve üst üste hücumlardan skor üretemeyen sarı-lacivertli takım karşısında 15. dakikayı 24-19 üstün noktaladı. Fenerbahçe, periyodun son bölümünde Tarık Biberovic ve Baldwin ile sayılar bulsa da Virtus Bologna, devreye 30-31 önde girdi.

FİNAL PERİYODUNA TEMSİLCİMİZ ÖNDE GİRDİ

İkinci yarı dengeli bir oyunla başladı. Sarı-lacivertli takım, üst üste top kayıpları yapan İtalyan temsilcisi karşısında peş peşe gelen üç sayılık basketlerle final periyoduna 50-47'lik avantajla gitti.

SON SÖZÜ FENERBAHÇE SÖYLEDİ

Son çeyrekte taraftarının da desteğini yanına alan Fenerbahçe Beko, top kayıplarına devam eden rakibi önünde Baldwin'in dış atış isabetiyle öne geçti: 60-59. Sarı-lacivertliler, Virtus Bologna karşısında skor üretmekte zorlanırken rakibine de son bölümde kolay sayı şansı vermedi. İki ekip de maçın sonlarına doğru serbest atış çizgisinden skor üretirken son 1 dakikaya takımlar 64-64 berabere girdi. Bitime 45 saniye kala Melli ile pota altından bir basket bulan ev sahibi takım, son anlarda topu iyi çevirdi ve karşılaşmayı 66-64 kazandı.

'FORZA ACHI' PANKARTI

İki takım oyuncuları karşılaşmadan önce 2021-2022 sezonunda sarı-lacivertli formayı giyen ve şimdilerde hastalığından dolayı tedavi gören Achille Polonara için "Forza Achi" (Haydi Achi) pankartıyla sahada yer aldı. Öte yandan Fenerbahçe, maç öncesindeki ısınma bölümüne "Kadına Şiddete Dur De" pankartıyla çıktı.

