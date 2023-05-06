Fenerbahçe Beko'da Pierre: 'Aynı tutumu devam ettirmemiz gerekiyor'

Fenerbahçe taraftarlarının yarattığı atmosferin kendileri için çok değerli olduğunu belirten tecrübeli basketbolcu, "Gerçekten taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu salonun dolu olması bizim için gerçekten çok iyi. Bizi takip etmeye devam etsinler. Umarım Dörtlü Final'e kalırız ve taraftarlarımız da orada olur. Türkiye Ligi'nin normal sezon maçlarında ve play-off'ta da onlara ihtiyacımız var. Onlarla birlikte bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.