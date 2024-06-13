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Fenerbahçe Beko'da Nick Calathes, şampiyonluk maçından sonra takımdan ayrıldı

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Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nick Calathes, Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluğun ardından gelecek sezon sarı-lacivertli takımda olmayacağını açıkladı. Calathes, "En azından iyi bir şekilde ayrılıyorum, Fenerbahçe'nin bana burada oynamak için verdiği fırsattan ötürü çok minnettarım" sözleriyle takıma veda etti. 35 yaşındaki basketbolcu, gelecek sezon Monaco forması giyecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off serisinde Anadolu Efes'i 3-1'e yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'da bu zaferind ardından sürpriz bir ayrılık yaşandı.

NICK CALATHES VEDA ETTİ

Sarı lacivertlilerin yıldız ismi Nick Calathes, şampiyonluğun ardından takımdan ayrıldığını açıkladı. 35 yaşındaki tecrübeli basketbolcu, maçın ardından yaptığı açıklamada "En azından iyi bir şekilde ayrılıyorum, Fenerbahçe'nin bana burada oynamak için verdiği fırsattan ötürü çok minnettarım" sözleriyle Fenerbahçe Beko'ya veda etti.

Fenerbahçe Beko'da Nick Calathes, şampiyonluk maçından sonra takımdan ayrıldı

MONACO FORMASI GİYECEK

2 sezon sarı-lacivertli formayı terleten Nick Calathes, gelecek sezon Fransız takımı Monaco'da forma giyecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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