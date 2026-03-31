Fenerbahçe Beko oyuncusu Nando de Colo'da kısmi yırtık tespit edildi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Fransız oyun kurucusu Nando de Colo'da kısmi yırtık tespit edildiği duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Nando de Colo, takımımız Fenerbahçe Beko'nun 29 Mart tarihinde Bursaspor ile oynadığı karşılaşmada sol kalf bölgesinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun yapılan detaylı kontrollerinin ardından kısmi yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Nando de Colo'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz." denildi.