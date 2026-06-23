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Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Devon Hall ile yollarını ayırdı

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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, 2 sezon formasını giyen ABD'li oyuncu Devon Hall ile sözleşme yenilemedi ve yollarını ayırdı.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Devon Hall ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli ekipte 2 sezon forma giyen ve sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki basketbolcuya emekleri için teşekkür edilerek, kariyerinin kalan bölümünde başarı dileğinde bulunuldu.

Devon Hall, Fenerbahçe Beko'da birer defa Avrupa Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, ikişer kez de Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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