Fenerbahçe Beko Beşiktaş'ı Yendi
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş'ı 96-88 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş'ı 96-88 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Can Mavisu, Ali Şakacı, Murat Ciner
Fenerbahçe : Nick Calathes 6, Nigel Hayes 29, Sertaç Şanlı 9, Melih Mahmutoğlu 2, Emre Ekşioğlu 1, George Papagiannis 6, Tarık Biberovic 5, Scottie Wilbekin 18, Şehmus Hazer 13, Marko Guduric 4, Metecan Birsen 3
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Beşiktaş: Kyle Allman 12, Derek Needham 24, Angel Delgado 5, Matt Mitchell 11, Jonah Mathews 4, Yiğit Arslan 14, Samet Yiğitoğlu 6, Kerem Konan 2, Berkan Durmaz 10, Yağız Aksu
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
1. Periyot: 23-23
Devre: 56-48 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 78-65 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL