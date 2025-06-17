Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı Play-off Finali'nin İlk Maçında Yendi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı 94-76 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 50-34 önde kapatan Fenerbahçe, son periyotta da üstünlüğünü korudu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı 94-76 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı. Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakada Fenerbahçe, ilk çeyreğin son dakikalarındaki etkili hücumlarıyla periyodu 22-16'lık skorla geçti. 2. periyodun bitimine 4 dakika kala farkı 5'e indiren Beşiktaş, hücumdaki top kayıpları ve Fenerbahçe'nin tempolu oyunuyla fark açıldı. Wade Baldwin'in son saniyelerde pota altından bulduğu sayılarla sarı-lacivertliler soyunma odasına 50-34 önde girdi.

Fenerbahçe, oyun üstünlüğünü 3. çeyrekte de sürdürürken farkın azalmasına izin vermedi ve son periyoda 21 sayılık farkla girildi. Son çeyrek karşılıklı sayılarla geçerken derbi 94-76'lık skorla tamamlandı. Khem Birch 15 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Wade Baldwin 14 sayı, 5 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Siyah-beyazlılarda ise Derek Needham'ın 14 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Final serisinde 2. maç 19 Haziran Perşembe saat 20.30'da oynanacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Polat Parlak

Fenerbahçe Beko: Nigel Hayes-Davis 7, Errick McCollum 12, Marko Guduric 7, Emre Ekşioğlu, Khem Birch 15, Melih Mahmutoğlu 8, Metecan Birsen 13, Wade Baldwin 14, Nicolo Melli 4, Devon Hall 9, Yiğit Hamza Mestoğlu 5, Faruk Biberoviç

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Beşiktaş: Berk Uğurlu 6, Derek Needham 14, Dustin Sleva 5, Jonah Mathews 11, Emanuel Terry 3, Yiğit Arslan 11, Kyle Allman 7, Uros Plavsic 8, Conor Morgan 7, Kerem Konan 4, Ata Özbek, Yağız Aksu

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 22-16 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 50-34 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 73-52 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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