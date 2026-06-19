Haberler

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş GAİN'i 77-75 mağlup ederek seriyi 3-1'e getirdi ve 13. kez şampiyon oldu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Hüseyin Çelik

BEŞİKTAŞ GAİN: Dotson 15, Sertaç Şanlı 9, Yiğit Arslan 19, Anthony Brown 6, Berk Uğurlu 4, Vitto Brown 10, Morgan 1, Thomas 11

FENERBAHÇE BEKO: Melli 4, Horton-Tucker 10, Tarık Biberovic 17, Hall 10, Birch 3, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Baldwin 21, de Colo, Onuralp Bitim, Jantunen 12

1'İNCİ PERİYOT: 20-16

DEVRE: 45-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-56

Basketbol Süper Ligi final serisi 4'üncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş GAİN'i 77-75 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu.

Maça iki takım da savunmada etkili başlarken maçın ilk sayıları periyot sonuna 7.22 kala Tucker'dan geldi: 0-3. Beşiktaş GAİN, periyot sonuna 5.19 kala Sertaç Şanlı'nın 3 sayılık isabetiyle öne geçti: 8-6. İlk periyot Beşiktaş GAİN'in 20-16 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyoda 4-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, devreye 9 dakika varken eşitliği yakaladı: 20-20. Siyah-beyazlılar, devreye 4.55 kala Yiğit Arslan'ın 3 sayılık basketiyle farkı 10 sayıya çıkardı: 34-24. Soyunma odasına Beşiktaş GAİN'in 45-40 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyoda daha etkili başlayan Fenerbahçe Beko, 4.17 kala Jantunen'in serbest atış çizgisinden isabetiyle farkı 1'e indirdi: 51-50. Son periyoda Beşiktaş GAİN, 60-56 önde girdi. Dördüncü periyoda Dotson'un üç sayılık isabetleriyle başlayan Beşiktaş GAİN, 8.18 kala farkı 8 yaptı: 66-58. 7-2'lik seri yapan sarı-lacivertliler, 5.52 varken farkı 3'e düşürdü: 68-65. Fenerbahçe Beko, 2.25 kala Jantunen'in basketiyle skora denge getirdi: 71-71. Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'in maç sonuna 1.9 saniye varken bulduğu 3 sayılık isabetle 2 sayı öne geçti: 75-77. Kalan bölümde skor değişmeyince Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu.

FENERBAHÇE BEKO LİGDE 13'ÜNCÜ KEZ ŞAMPİYON OLDU

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi final serisinde Beşiktaş'ı 3-1 ile geçerek 2025-26 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. 3 sezondur üst üste şampiyon olan sarı-lacivertliler, toplam şampiyonluk sayısını ise 13 yaptı. Fenerbahçe Beko daha önce 1990-1991, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi

Kılıçdaroğlu, kurultay için ilk kez tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne yapıyorsun İsmail? Ünlü ismin sevgilisini paylaştı

Evlilik için gün sayan İsmail çok fena yakalandı!
Kılıçdaroğlu 'FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür diliyorum' sözlerine açıklık getirdi

O sözlerine açıklık getirdi! "FETÖ ajanları" diyerek kimleri kastetti?
Konteyneri basan damat, ayrılmak isteyen nişanlısını ve babasını öldürdü

Konteyner kentte dehşet! Nişan bozulunca ortalığı kana buladı
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı

İki dev çay firmasının yaptığı rezillik ifşa edildi
İki porsiyon et dönere servet ödedi

Ufacık et dönere ödediği paraya isyan etti: Restoranlar çıldırmış
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım

Trump gözünü diktiği ülkeyi "51. eyalet" yapıyor! Vali atayacak
Niğde'de apartmanın 10'ncu katından düşen genç hayatını kaybetti

Daha 20 yaşındaydı! Korkunç şekilde can verdi