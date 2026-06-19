Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Hüseyin Çelik

BEŞİKTAŞ GAİN: Dotson 15, Sertaç Şanlı 9, Yiğit Arslan 19, Anthony Brown 6, Berk Uğurlu 4, Vitto Brown 10, Morgan 1, Thomas 11

FENERBAHÇE BEKO: Melli 4, Horton-Tucker 10, Tarık Biberovic 17, Hall 10, Birch 3, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Baldwin 21, de Colo, Onuralp Bitim, Jantunen 12

1'İNCİ PERİYOT: 20-16

DEVRE: 45-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-56

Basketbol Süper Ligi final serisi 4'üncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş GAİN'i 77-75 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu.

Maça iki takım da savunmada etkili başlarken maçın ilk sayıları periyot sonuna 7.22 kala Tucker'dan geldi: 0-3. Beşiktaş GAİN, periyot sonuna 5.19 kala Sertaç Şanlı'nın 3 sayılık isabetiyle öne geçti: 8-6. İlk periyot Beşiktaş GAİN'in 20-16 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyoda 4-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, devreye 9 dakika varken eşitliği yakaladı: 20-20. Siyah-beyazlılar, devreye 4.55 kala Yiğit Arslan'ın 3 sayılık basketiyle farkı 10 sayıya çıkardı: 34-24. Soyunma odasına Beşiktaş GAİN'in 45-40 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyoda daha etkili başlayan Fenerbahçe Beko, 4.17 kala Jantunen'in serbest atış çizgisinden isabetiyle farkı 1'e indirdi: 51-50. Son periyoda Beşiktaş GAİN, 60-56 önde girdi. Dördüncü periyoda Dotson'un üç sayılık isabetleriyle başlayan Beşiktaş GAİN, 8.18 kala farkı 8 yaptı: 66-58. 7-2'lik seri yapan sarı-lacivertliler, 5.52 varken farkı 3'e düşürdü: 68-65. Fenerbahçe Beko, 2.25 kala Jantunen'in basketiyle skora denge getirdi: 71-71. Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'in maç sonuna 1.9 saniye varken bulduğu 3 sayılık isabetle 2 sayı öne geçti: 75-77. Kalan bölümde skor değişmeyince Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu.

FENERBAHÇE BEKO LİGDE 13'ÜNCÜ KEZ ŞAMPİYON OLDU

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi final serisinde Beşiktaş'ı 3-1 ile geçerek 2025-26 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. 3 sezondur üst üste şampiyon olan sarı-lacivertliler, toplam şampiyonluk sayısını ise 13 yaptı. Fenerbahçe Beko daha önce 1990-1991, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı