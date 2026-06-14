Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde ikinci maç yarın oynanacak
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, yarın saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Beşiktaş GAİN ile karşılaşacak. Seride Beşiktaş 1-0 önde.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, yarın Beşiktaş GAİN'i konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Final serisinin ilk müsabakasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 88-80 mağlup ederek 1-0 öne geçti.
Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak.
Kaynak: AA / Emre Doğan