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Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde ikinci maç yarın oynanacak

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, yarın saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Beşiktaş GAİN ile karşılaşacak. Seride Beşiktaş 1-0 önde.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, yarın Beşiktaş GAİN'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Final serisinin ilk müsabakasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 88-80 mağlup ederek 1-0 öne geçti.

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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