Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 8. Finaline Yükseldi

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 8. Finaline Yükseldi
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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde zirveye çıkarak, son 10 sezonda 8. kez final oynamaya hak kazandı. Normal sezonu lider tamamlayan sarı-lacivertliler, play-off'larda da rakiplerini eleyerek finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yükseldiği finalle birlikte bu başarıyı son 10 sezonda 8. kez tekrarladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi normal sezonunu lider tamamlarken, play-off'larda da bu üstünlüğünü sürdürdü. Çeyrek finalde Türk Telekom'u 2-1 ile geçen sarı-lacivertliler yarı finalde eşleştiği Bahçeşehir Koleji'ne maç kaybetmeden 3-0'lık seriyle eledi. Serinin ilk 2 maçını evinde oynayan Fenerbahçe, ilk karşılaşmayı 93-76, ikinci karşılaşmayı da 91-89'luk skorlarla kazandı. Yarı final 3. maçında rakibine konuk olan sarı-lacivertliler parkeden 93-84 galip ayrılarak final biletini aldı.

Kanarya, bu sonuçla birlikte son 10 sezonda 8. kez final oynamaya hak kazandı. Fenerbahçe bu süreçte oynadığı finallerin 5'inde şampiyonluğa ulaştı. 2015-2016, 2021-2022 ve 2023-2024 sezonlarında A. Efes'i finalde deviren sarı-lacivertliler, 2016-2017'de Beşiktaş, bir sonraki sezon da Tofaş'ı eleyerek kupaya uzandı. Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda yarı finalde A. Efes'e kaybederken, 2020 yılında ise pandemi nedeniyle sezon iptal edildi.

21 kez final oynadı

Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde 21 kez final oynadı. İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda yaşayan sarı-lacivertli takım, 16 yıllık aranın ardından 2006-2007 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe, 2011'e kadar 5 sezonda 4 kez mutlu sona ulaştı. Ligde 11 kez kupanın sahibi olan sarı-lacivertliler, 10 kez de sezonu 2. tamamladı.

Jasikevicius, üst üste 2. sezonda finale çıkardı

Sarunas Jasikevicius ile geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Fenerbahçe, üst üste 2. kez finalde mücadele edecek. Litvanyalı başantrenör, lig şampiyonluğun ardından bu sezon da THY Euroleague'de takımıyla kupayı kaldırdı. Sezon içerisinde Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Fenerbahçe sezonu 3 kupayla tamamlamak için final serisine çıkacak. Kanarya'nın rakibi A. Efes - Beşiktaş eşleşmesinin tur atlayanı olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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