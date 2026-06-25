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Fenerbahçe Beko, 3 isimle yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko, 3 isimle yollarını ayırdı
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Fenerbahçe Beko, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Jilson Bango, Brandon Boston Jr. ve Armando Bacot ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Fenerbahçe Beko; Jilson Bango, Brandon Boston Jr. ve Armando Bacot ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe Beko, yeni sezonda kadro planlamasını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Angolalı pivot oyuncusu Jilson Bango, ABD'li şutör gard Brandon Boston Jr. ve ABD'li pivot Armando Bacot'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamalar şu şekilde:

"2024-25 sezonunun ortasında kadromuza katılan oyuncumuz Jilson Bango ile yollarımız ayrılmıştır. Çubuklu formamızla 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Jilson Bango'ya tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz.

2025-26 sezonu öncesi kadromuza katılan oyuncumuz Brandon Boston Jr. ile yollarımız ayrılmıştır. Çubuklu formamızla 1 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Brandon Boston Jr.'a tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz.

2025-26 sezonu öncesi kadromuza katılan oyuncumuz Armando Bacot ile yollarımız ayrılmıştır. Çubuklu formamızla 1 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Armando Bacot'a tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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