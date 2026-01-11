Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 89-58 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Gökçebel

Fenerbahçe Beko : Hall 7, Melih Mahmutoğlu 8, Tarık Biberovic 13, Melli 7, Silva 17, James Metecan Birsen 11, Mert Emre Ekşioğlu, Horton-Tucker 4, Boston 4, de Colo 13, Jantunen 5, Faruk Biberovic

Bahçeşehir Koleji: Flynn 4, İsmet Akpınar 5, Mitchell 8, Cavanaugh 11, Williams 7, Ford 3, Homesly, Furkan Haltalı 7, Göktuğ Baş 5, Hale 8, Mustafa Yiğit Açar

1. Periyot: 23-16

Devre: 54-24

3. Periyot: 70-43

Beş faulle çıkanlar: 31.21 Furkan Haltalı, 31.39 Williams, 33.48 Ford (Bahçeşehir Koleji)

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
