Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde sezonu lider tamamladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 96-86 yenerek ligi lider tamamladı. Beşiktaş GAİN ikinci, Bahçeşehir Koleji üçüncü sırada yer aldı.

Fenerbahçe Beko: 86-96

SALON: Sinan Erdem Spor Salonu

HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Ford 5, Homesley 16, Mitchell 4, Furkan Haltalı 4, Cavanaugh 3, Ponitka 15, İsmet Akpınar 3, Williams 18, Göktuğ Baş 8, Hale 10

FENERBAHÇE BEKO: Melli 5, Tucker 7, Tarık Biberovic 14, Hall 16, Birch 4, Metecan Birsen 6, Baldwin 14, de Colo 10, Silva 17, Onuralp Bitim 3, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu

1'İNCİ PERİYOT: 22-23

DEVRE: 40-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-65

