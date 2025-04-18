Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 95-80 Yenerek 25. Galibiyetini Aldı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 95-80 mağlup ederek üst üste 21. galibiyetini elde etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Murat Ciner
Fenerbahçe Beko : McCollum 17, Guduric 5, Hayes-Davis 14, Tarık Biberovic 15, Birch 7, Baldwin 8, Melli, Sertaç Şanlı 9, Melih Mahmutoğlu 6, Hall 11, James Metecan Birsen 3
Bahçeşehir Koleji: Şehmus Hazer 19, Smith, Odiase 14, Cavanaugh 12, Bouteille, Massinburg 12, Furkan Haltalı, Ponitka 2, Furkan Korkmaz 21, Göktuğ Baş
1. Periyot: 20-20
Devre: 47-32
3. Periyot: 70-61
Beş faulle çıkan: 35.11 Guduric ( Fenerbahçe Beko )
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 95-80 yendi.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım üst üste 21, toplamda 25. galibiyetini elde etti. Bahçeşehir Koleji ise 11. kez mağlup oldu.