Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız

"Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız"
Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı

Özgür Özel'in "kazma" çıkışına Bakan Tekin'den zehir zemberek yanıt
İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı

15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı belli oldu
Trump'ın konuşması sırasında bir çocuk baygınlık geçirdi! Dr. Mehmet Öz anında müdahale etti

Trump konuşurken küçük kız yere yığıldı

Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 95-80 Yenerek 25. Galibiyetini Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 95-80 mağlup ederek üst üste 21. galibiyetini elde etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Murat Ciner

Fenerbahçe Beko : McCollum 17, Guduric 5, Hayes-Davis 14, Tarık Biberovic 15, Birch 7, Baldwin 8, Melli, Sertaç Şanlı 9, Melih Mahmutoğlu 6, Hall 11, James Metecan Birsen 3

Bahçeşehir Koleji: Şehmus Hazer 19, Smith, Odiase 14, Cavanaugh 12, Bouteille, Massinburg 12, Furkan Haltalı, Ponitka 2, Furkan Korkmaz 21, Göktuğ Baş

1. Periyot: 20-20

Devre: 47-32

3. Periyot: 70-61

Beş faulle çıkan: 35.11 Guduric ( Fenerbahçe Beko )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 95-80 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım üst üste 21, toplamda 25. galibiyetini elde etti. Bahçeşehir Koleji ise 11. kez mağlup oldu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.