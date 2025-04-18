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Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir'i 95-80 Mağlup Etti

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Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Bahçeşehir'i 95-80 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta en skorer oyuncu Bahçeşehir'den Şehmus Hazer oldu.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Ziya Özorhon, Murat Ciner, Kaan Büyükçil

FENERBAHÇE BEKO: McCollum 17, Tarık Biberoviç 15, Hayes-Davis 14, Hall 11, Sertaç 9, Baldwin 8, Birch 7, Melih 6, Guduric 5, Metecan 3, Melli

BAHÇEŞEHİR: Cavanaugh 12, Odiase 14, Şehmus 19, Furkan 18, Ponitka 2, Smith, Bouteille, Massinburg 15, Furkan Haltalı, Göktuğ

1'İNCİ PERİYOT: 20-20

DEVRE: 47-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-61

BASKETBOL Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında Fenerbahçe Beko sahasında konuk ettiği Bahçeşehir'i 95-80 mağlup etti. Maçın en skorer ismi Bahçeşehir'den 19 sayıyla Şehmus Hazer olurken, Fenerbahçe Beko'da ise en skorer isim 17 sayıyla McCollum oldu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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