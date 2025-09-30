Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Paris Basketbol ile Karşılaşıyor
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin açılış maçında yarın Paris Basketbol takımını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. Müsabaka saat 20.45'te başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Fransa'nın Paris Basketbol ekibini konuk edecek.
Son şampiyon Fenerbahçe Beko ile Fransız ekibi arasındaki karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
Saat 20.45'te başlayacak müsabaka, S Sport'tan canlı yayınlanacak.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor