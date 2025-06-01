Fenerbahçe Beko Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Fenerbahçe Beko Anıtkabir'i Ziyaret Etti
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Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final maçı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Kulüp yöneticileri ve takım oyuncularıyla birlikte Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan heyet, saygı duruşunda bulundu ve Anıtkabir defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçı için Ankara'ya gelen Fenerbahçe Beko kafilesi, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Türk Telekom ile karşılaştı. Maç öncesinde Fenerbahçe Beko adına Fenerbahçe Kulübü Yöneticilerinden Sertaç Komsuoğlu ve beraberindeki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir ziyaretinde, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Rıfat Perahya ve Ali Alper Alpoğlu ile Erkek Basketbol Takımı oyuncularıyla teknik ekibi, Ankara Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Volkan Akan, Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Başkanı Coşkun Samancı, Birleşik Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Serhat Öztürk, Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği ile dernek yöneticileri yer aldı.

Sertaç Komsuoğlu, saygı duruşunun ardından Anıtkabir defterine duygu ve düşüncelerini yazdı. Ziyaretin sonunda heyet, Anıtkabir merdivenlerinde THY Avrupa Ligi şampiyonluk kupasıyla beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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