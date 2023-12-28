Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i mağlup etti
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'in 17'nci haftasındaki Türk derbisinde deplasmanda Anadolu Efes'i 89-84 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 10'uncu galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes ise 10'uncu mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 28 sayıyla Shane Larkin oldu. Fenerbahçe'de ise Nigel Hayes-Davis 24 sayı üretti.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Sreten Radovic, Uros Nikolic, Saso Petek
ANADOLU EFES: Larkin 28, Beaubois 10, Bryant 8, Ercan Osmani, Oturu 19, Daum 6, Thompson 7, Jones 6, Zizic, Hollatz
FENERBAHÇE BEKO: Hayes-Davis 24, Wibekin 6, Calathes 17, Pierre 2, Motley 5, Biberovic 7, Sertaç Şanlı 2, Papagiannis 12, Guduric 8, Dorsey, Madar 3, Sestina 3
1'İNCİ PERİYOT: 29-29
DEVRE: 52-47
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-69
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'in 17'nci haftasındaki Türk derbisinde deplasmanda Anadolu Efes'i 89-84 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe 10'uncu galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes ise 10'uncu mağlubiyetini aldı.
Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 28 sayıyla Shane Larkin oldu. Fenerbahçe'de ise Nigel Hayes-Davis 24 sayı üretti.