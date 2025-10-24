Haberler

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 79-69 Mağlup Etti

Güncelleme:
EuroLeague 6. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 79-69'luk skorla yenerek 3. galibiyetini aldı. Maç boyunca dengeli geçen mücadelede, Anadolu Efes 4. kez kaybetti.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Milos Koljensic, Alberto Baena

ANADOLU EFES: Larkin 13, Şehmus Hazer, Loyd 9, Weiler-Babb 17, Cordinier 10, Smits 8, Dessert 3, Dozier 1, Swider, Ercan Osmani 8, Erkan Yılmaz

FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 10, Bacot 9, Wilbekin 12, Melli 7, Horton Tucker 5, Tarık Biberovic 8, Onuralp Bitim, Mikael Jantunen, Hall 12, Colson 10, Birch 6

1'İNCİ PERİYOT: 24-18

DEVRE: 43-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-58

Anadolu Efes, EuroLeague'in 6'ncı hafta maçında sahasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'ya 79-69 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, 3'üncü galibiyetini alırken Anadolu Efes, 4'üncü kez parkeden mağlup ayrıldı.

Ev sahibi Anadolu Efes mücadeleye "Shane Larkin, Nick Weiler-Babb, Isaıa Cordinier, Roland Smits, Ercan Osmani" ilk 5'iyle başladı. Konuk Fenerbahçe Beko ise "Talen Horton-Tucker, Devon Hall, Tarık Biberovic, Mikael Jantunen, Khem Birch ilk 5'iyle parkede yer aldı.

Maça Shane Larkin'in 3 sayılık isabetiyle başlayan Anadolu Efes, 8-0 seri yaptı. İlk çeyreğin bitimine 3.46 kala Loyd'un bulduğu 3 sayılık basketle Anadolu Efes farkı 11'e çıkardı: 19-8. İlk periyot Anadolu Efes'in 24-18'lik üstünlüğüyle bitti. İkinci periyoda Fenerbahçe Beko, Melli'nin 3 sayılık isabetiyle başladı ve farkı 3 sayıya indirdi: 24-21. Devreye 7.31 kala Hall'un 3 sayılık isabetiyle sarı-lacivertliler maça denge getirdi: 28-28. Fenerbahçe Beko, Wilbekin'in devreye 30 saniye kala bulduğu 3 sayılık isabetle soyunma odasına 1 sayı farkla önde gitti: 43-44.

Üçüncü periyot karşılıklı basketlerle başladı ve ilk 4 dakika Fenerbahçe'nin 51-50 üstünlüğüyle geçildi. Periyot sonuna 3 dakika kala Weiler-Babb'ın 3 sayılık isabetiyle Anadolu Efes maça yeniden denge getirdi: 56-56. Son periyoda 58-58 eşitlikle gidildi. Son periyoda 2 tane 3 sayılık isabetle başlayan Fenerbahçe, 8.32 kala farkı 6 sayıya çıkardı: 58-64. Maçın son 5 dakikasında Fenerbahçe'nin 69-64 üstünlüğüyle girildi. Kalan sürede farkı daha da artıran sarı-lacivertliler, maçı 79-69 kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
