Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 78-70 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: ENKA

Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Halil Erkoç

Aliağa Petkimspor: Whittaker 9, Efianayi 10, Blumbergs 3, Mustafa Kurtuldum 9, Sajus 10, Brown 11, Boran Güler, Franke 8, Troy Selim Şav 2, Floyd 8,

Fenerbahçe Beko : Bacot, Melli 9, Horton Tucker 8, Melih Mahmutoğlu 3, Tarık Biberovic 6, Metecan Birsen 8, Baldwin 22, de Colo 8, Onuralp Bitim 8, Jantunen 6, Birc,

1.? ?Periyot: 12-11

Devre: 30-30

3.? ?Periyot: 49-51

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
