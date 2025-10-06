Haberler

Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkim Spor'u Mağlup Etti

Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkim Spor'u Mağlup Etti
Güncelleme:
Türkiye Süper Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkim Spor'u 105-83'lük skorla yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Türkiye Süper Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkim Spor'u 105-83'lük skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özge Şentürk Bayraktar, Polat Parlak

Fenerbahçe : Talen Horton Tucker 25, Tarık Biberovic 11, Jantunen 10, Devon Hall 7, Armando Bacot, Melih Mahmutoğlu 5, Metecan Birsen 9, Bonzie Colson 17, Nicolo Melli 10, Wade Baldwin 7, Emre Ekşioğlu 4, Onuralp Bitim

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Aliağa Petkim Spor: Yannick Franke 21, David Efianayi 10, Emre Sonsırma 10, Roberts Blumbergs 15, Martynas Sajus 4, Stanley Mace Whittaker 11, Jehyve Floyd 6, Uzodinma Utomi 6, Selim Şav, Mustafa Kurtuldum

Başantrenör: Özhan Çıvgın

1. Periyot: 31-27 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 60-41 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 82-66 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
