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Fenerbahçe Beko adını Final Four'a yazdırdı

Fenerbahçe Beko adını Final Four'a yazdırdı
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Turkish Airlines EuroLeague play-off serisinde Paris Basketbol ile karşılaşan Fenerbahçe Beko uzatmalara giden maçta rakibini 98-88 yenerek seriyi 3-0'a getirdi. Bu skorla temsilcimiz adını Final Four'a yazdırdı.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague play-off üçüncü maçında Paris Basketbol'a konuk oldu. Fenerbahçe Beko ilk çeyreği 20-18'lik skorla önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de üstünlüğünü devam eden Fenerbahçe Beko soyunma odasına 46-40'lık üstünlükle girdi.

UZATMAYA GİTTİ

Dördüncü çeyreğe 63-61 önde giren temsilcimiz, dördüncü çeyrekte farkı 7 sayıya kadar çıkartsa da Paris Basket eşitliği yakaladı. Normal süresi 80-80'lik skorla tamamlanan mücadelede uzatmaya gidildi.

Uzatmalara giden maçı sarı lacivertli temsilcimiz 98-88 kazandı.

FİNAL FOUR'A YÜKSELDİ

Bu skorla seriyi 3-0'a getiren Fenerbahçe Beko, adını Final Four'a yazdırdı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Spor
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