Fenerbahçe Beko, 8 Yıl Aradan Sonra Şampiyonluğunu Kutladı

Fenerbahçe Beko, 8 Yıl Aradan Sonra Şampiyonluğunu Kutladı
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 8 yıl aradan sonra ikinci kez şampiyon oldu. Takım, şampiyonluğu taraftarlarıyla birlikte kutlamak için üstü açık otobüsle şehir turu attı.

(İSTANBUL) -THY Avrupa Ligi'nde 8 yıl sonra ikinci kez şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, şampiyonluğu taraftarlarıyla birlikte kutladı. Fenerbahçeli basketçiler, üstü açık otobüs ile şehir turu attı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Final Four final maçında Fransız ekibi Monaco'yu 81-70'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. 8 yıl sonra gelen şampiyonluk için sarı-lacivertli ekip, Ülker Sports Arena'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ardından Fenerbahçe Beko, üstü açık otobüsle Bağdat Caddesi'ne doğru yola çıktı. Burada ise sarı-lacivertliler taraftarla buluştu ve coşkuyu hep birlikte yaşadı.

Bostancı'dan başlayan şampiyonluk turu taraftarların sevgi gösterileri ve tezahüratlar eşliğinde Bağdat Caddesi boyunca devam etti.

Kaynak: ANKA / Spor
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