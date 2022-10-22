Fenerbahçe-Başakşehir maçındaki pozisyon kıyameti kopardı: Bunu da GS TV'de yayınlayın

Fenerbahçe, Başakşehir mücadelesinde yaşanan bir pozisyon sonrası penaltı bekledi ancak hakem Zorbay Küçük oyunu devam ettirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar bu karar sonrası adeta çılgına döndü. Özellikle Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un hafta içi yaptığı basın toplantısına gönderme yapan Fenerbahçe taraftarları, "Bu pozisyonu da GS TV'de göster." yorumunda bulundu.

Zirve yolundaki kritik mücadelede Fenerbahçe, sahasında Başkaşehir'i ağırladı. Sarı-lacivertliler bir pozisyon sonrası penaltı beklerken, hakem Zorbay Küçük'ün kararı tepki çekti.

PENALTI BEKLENTİSİ

Mücadelenin 34. dakikasında Lincoln sol kanatta buluştuğu topu ceza sahası içine yollamak istedi. O sırada top Başakşehirli Ömer Ali'den sekti. Bu pozisyonda topun Ömer Ali'nin eline çarptığını belirten Fenerbahçeliler hakeme büyük bir itirazda bulundu ancak Zorbay Küçük, "Devam" dedi.

Görüntü: beIN Sports

GALATASARAY'A GÖNDERME

Yaşananlar sonrası sosyal medyada adeta ayaklanan Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un hafta içi söylediği sözleri hatırlattı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray yönetimine taş atarak "TFF'ye ziyaretler işe yaramış." derken Timur'un basın toplantısına da gönderme yaptı.

ERDEN TİMUR NE DEMİŞTİ?

Erden Timur hafta içi yaptığı açıklamada, "'Futbol için adalet' olacak programın konusu. Tüm haksızlığa uğrayan takımlara burası açık olacak. Haksızlığa uğrayan her kulüp için birlikte mücadele etmeye varız. Gelip herkes, istediğini orada konuşacak. Kasıtlı yanlışlar, gün yüzüne çıkarılacak. Konuşmakta zorluk çekenlerin konularını aktıracağız. Sadece GS TV'de değil, tüm dijital mecralarda yayınlayacağız" demişti.