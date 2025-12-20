Haberler

Sadettin Saran: "İyi ki bu büyük camianın parçasıyım"

Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Eyüpspor'u 3-0 mağlup ettikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, şampiyon olana kadar mücadele edeceklerini belirtti. Saran, destek verenlere teşekkür ederek, 'İyi ki bu büyük camianın parçasıyım' dedi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bu sezon şampiyon olana kadar pes etmeyeceklerini söyleyerek, "İyi ki bu büyük camianın parçasıyım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadele sonrası Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi alınan ve işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Saran, bu süreçte kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, verilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Saran, "Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa, neredeysek hemen geliriz. Veremeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim. Şampiyon olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Ömrüm boyunca unutamayacağım bir destek vardı" şeklinde konuştu.

"Şampiyon olana kadar pes etmeyeceğiz"

Bu sezon şampiyonluğa ulaşarak Fenerbahçe taraftarlarını mutlu edeceklerini ifade eden Saran, "Şampiyon olana kadar pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar çalışacağız ve sonunda inşallah çok mutlu edeceğiz. Tüm desteğin farkındayız. İyi ki bu büyük camianın parçasıyım. En büyük gururum bu takımın başkanı olmak. Çok iyi bir ekibimiz var, oyuncularımız var. Bizim artık şampiyon olmaktan başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ben biraz duygusal bir adamım" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
