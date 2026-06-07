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Sadettin Saran, oyunu kullandı

Sadettin Saran, oyunu kullandı
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Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu kullandı. Basına açıklama yapmadan alandan ayrıldı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurulunda oyunu kullandı.

Fenerbahçe'de seçimli olağanüstü genel kurul Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nin yanında yer alan Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleşiyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin aday olduğu seçimlerde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da oyunu kullandı. Basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmayan Saran, oyunu kullandıktan sonra alandan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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