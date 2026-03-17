Haberler

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi 4-1 yenerek moral buldu. Kulüp başkanı Sadettin Saran, takımın hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 4-1 yenen Fenerbahçe'de kulüp başkanı Sadettin Saran, sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Saran, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, "Bizim camiamız, bitti denilen yerden geri dönen bir camiadır. Vazgeçmek yok, vazgeçmek gibi bir şansımız yok. Taraftarımızın, Fenerbahçelilerin hayal kırıklığı var, anlıyorum. Dediğim gibi pes etme lüksümüz yok." ifadelerini kullandı.

Takımın hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda sonuna kadar mücadele edeceğinin altını çizen Saran, şunları söyledi:

"Oyuncularımız ve hocamız iki kupada sonuna kadar mücadele edecek. Onların arkasındayız. Bu vesileyle bu soğuk havada gelen taraftarımıza da teşekkür ediyoruz. İnşallah milli aradan sonra da taraftarımız bizi çok daha coşkulu bir şekilde destekleyecek. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

