Haberler

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, anaokulu açılış törenine katıldı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, anaokulu açılış törenine katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Bayrampaşa'da yapımı tamamlanan bir anaokulunun açılış töreninde gençlerin önemi üzerinde durarak, çocuklara yapılan yatırımların gelecekte ülkeye faydalı olacağını ifade etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Bayrampaşa'da yapımı tamamlanarak Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edilen bir anaokulunun açılış törenine katıldı.

Çok sayıda davetlinin yer aldığı törende okulu gezdikten sonra açıklamalarda bulunan Saran, bir ülke için gençlerin taşıdığı öneme dikkati çekti.

Okulu çok beğendiğini dile getiren Saran, şunları kaydetti:

"Gezdik, gerçekten çok güzel bir okul. Yer, mekan fark etmiyor. Çocuklar neredeyse biz oradayız. Sekiz okul, 27 spor salonu yaptırmış biri olarak bugün burada olmaktan dolayı mutluyum. Mehti Bey kardeşimi de kutluyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Pırıl pırıl, ülkemize ileride faydalı olacak çocuklar. Zaten onun dışında her şey boş. Önemli olan gençler. Önemli olan ülkeye faydalı olmak. Çorbada tuzumuz oluyorsa, bir çocuğa dokunabiliyorsak ne mutlu bize, önemli olan ülkemiz. Önemli olan vatanımız. Bu gençler sayesinde çok daha iyi olacak inşallah. O yüzden yapılacak en iyi yatırım çocuklara, gençlere yapılan yatırımdır. Onu da hep beraber yapıyoruz."

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti

En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti

En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti
Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı

Bin çeyreğe denk geliyor! Şu harabenin içine giren ekipler şoke oldu
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Kanarya galibiyet peşinde! İşte Brann-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

İşte Brann-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

Enver Aysever tutuklandı
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Tolga Karel'den bomba Kenan İmirzalıoğlu iddiası

Tolga Karel'den bomba Kenan İmirzalıoğlu iddiası
Tamı tamına 1 ton 900 kilo! Yakalanmasalar hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Zabıtalar bile gördüklerine inanamadı
Eski karısını çocuklarının gözü önünde öldürdü

Genç kadın, kızlarının gözü önünde vahşice katledildi
title