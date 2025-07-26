Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısına Deniz Yolu ile Katıldı
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Ali Koç'un deniz yoluyla katılımıyla gerçekleştirildi. Taraftarlar, Koç'u alkışlarla karşıladı.
FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısına deniz yoluyla geldi.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı bugün saat 10.30'da Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyesi Hamdi Akın aynı yatla toplantıya katılım gösterdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Başkan Ali Koç'u alkışlarla karşılarken yönetim kurulu üyeleri de deniz kenarında hazır bekledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor