Ali Koç, şampiyonluk kupası ile birlikte omuzlar üstünde taşındı
EuroLeague Final Four finalinde Monaco'yu 81-70 mağlup eden Fenerbahçe Beko, tarihinde 2. defa Avrupa şampiyon oldu. Sarı-lacivertlilerin kupayı havaya kaldırdığı seremonide ise dikkat çeken anlar yaşandı. Eleştirilerin odağındaki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyonluk kupasıyla birlikte omuzlar üstünde taşındı.
Fenerbahçe Beko, Abu Dabi'de tarih yazdı. EuroLeague Final Four finalinde Monaco'yu 81-70'lik skorla mağlup eden sarı-lacivertliler, Avrupa'nın en büyüğü oldu.
ALİ KOÇ, ŞAMPİYONLUK KUPASIYLA BİRLİKTE OMUZLARDA
Temsilcimizin kupayı havaya kaldırdığı seremonide ise dikkat çeken anlar yaşandı. Futbolda gelen başarısız sezonların ardından eleştirilerin odağı haline gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyonluk kupasıyla birlikte omuzlar üstünde taşındı.
Kameralara yansıyan o anlar, sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: Haberler.com / Spor