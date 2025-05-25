Ali Koç, şampiyonluk kupası ile birlikte omuzlar üstünde taşındı

Ali Koç, şampiyonluk kupası ile birlikte omuzlar üstünde taşındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ali Koç, şampiyonluk kupası ile birlikte omuzlar üstünde taşındı
Haber Videosu

EuroLeague Final Four finalinde Monaco'yu 81-70 mağlup eden Fenerbahçe Beko, tarihinde 2. defa Avrupa şampiyon oldu. Sarı-lacivertlilerin kupayı havaya kaldırdığı seremonide ise dikkat çeken anlar yaşandı. Eleştirilerin odağındaki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyonluk kupasıyla birlikte omuzlar üstünde taşındı.

Fenerbahçe Beko, Abu Dabi'de tarih yazdı. EuroLeague Final Four finalinde Monaco'yu 81-70'lik skorla mağlup eden sarı-lacivertliler, Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyonluk kupasıyla omuzlarda

ALİ KOÇ, ŞAMPİYONLUK KUPASIYLA BİRLİKTE OMUZLARDA

Temsilcimizin kupayı havaya kaldırdığı seremonide ise dikkat çeken anlar yaşandı. Futbolda gelen başarısız sezonların ardından eleştirilerin odağı haline gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyonluk kupasıyla birlikte omuzlar üstünde taşındı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyonluk kupasıyla omuzlarda

Kameralara yansıyan o anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyonluk kupasıyla omuzlarda

Kaynak: Haberler.com / Spor
Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu

Yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu
Osimhen'den Boniface'e üstü açık otobüste mesaj: Bu kulüp çok büyük

Osimhen'den canlı yayınını izleyen dünyaca ünlü golcüye mesaj
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısege:

Görmemişin kupası olmuş …

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail protestosuna polis müdahalesi! Görüntüler Emniyet'i harekete geçirdi

Ankara Emniyeti'ni harekete geçiren görüntü! Yerlerde sürüklediler
Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı

Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler

Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
Kemalpaşa'da Gürcü turist azaldı, esnaf zorda: Siftahsız dükkan kapatanlar var

Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
Yeni araştırma altının dünyanın çekirdeğinden yüzeye sızdığını ispatladı

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı

Beşiktaş uzatmalarda yıkıldı
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor

5 Türk boyuna ev sahipliği yapıyor! Dünyada başka bir örneği yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.