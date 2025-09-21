Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Seçim Alanında Yoğun İlgi
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde kongre üyeleri, Başkan Ali Koç'a yoğun ilgi gösterdi. Oy kullanma işlemleri Kenan Evren Lisesi arazisinde devam ederken, Koç üyelerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.
Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Ali Koç'a seçim alanında kongre üyeleri yoğun ilgi gösterdi.
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi yanında yer alan Kenan Evren Lisesi arazisinde gerçekleştiriliyor. Kongre üyeleri, belirtilen sandıkta oylarını kullanmaya devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da alana gelirken, kongre üyeleri ilgiyle karşıladı. Bir süre üyelerle sohbet eden Başkan Koç, fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.
Ali Koç, daha sonra oy kullanmak için alana gelen kongre üyelerini karşıladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor