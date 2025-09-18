Haberler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ceza geliyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ceza geliyor
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

ALİ KOÇ TEDBİRSİZ OLARAK SEVK EDİLDİ

TFF'nin açıklamasına göre, Corendon Alanyaspor ile oynanan maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamalar nedeniyle Koç'un tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verildi.

FENERBAHÇE VE KARAGÜMRÜK DE SEVK EDİLDİ

Fenerbahçe Kulübü ise aynı maçtaki çirkin ve kötü tezahüratların yanı sıra saha olayları nedeniyle kurula sevk edildi. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise RAMS Başakşehir maçındaki talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle kurula gitti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıteray avci:

tebdırsız yıne komedı ..ama yınede hayret edılecek bışi ..yalı cocugunun sallamadıgı yer kalmadı ustune ödül verıyorlardı..bu kadar basarısız olupta yıne basta olan iki kişiden biri

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
