Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar: Ocak 2026'da Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz
Güncelleme:
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak bu ay içerisinde Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılacağını açıkladı. Salar, yaptığı açıklamada "Tüm detaylar Ocak ayı sonunda Yüksek Divan Kurulu'nda, Başkanımız Sayın Sadettin Saran ve yönetimi tarafından, camiamızla tam şeffaflıkla paylaşılacaktır." dedi.

  • Fenerbahçe Kulübü Ocak 2026'da Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacak.
  • Fenerbahçe'nin Ataşehir ve Kayışdağı projeleri kulübün geleceğini güvence altına alacak.
  • Bankalar Birliği'nden çıkış detayları ocak ayı sonunda Yüksek Divan Kurulunda şeffaflıkla paylaşılacak.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bu ay içerisinde Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacaklarını açıkladı.

''OCAK 2026'DA BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKIYORUZ''

Salar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hedefimiz nettir. Sportif başarının yanı sıra finansal özgürlük, sürdürülebilir yapı ve kalıcı giderler. Ocak 2026'da Bankalar Birliğinden çıkıyoruz. Ataşehir ve Kayışdağı projeleriyle Fenerbahçemizin yarınlarını güvence altına alıyoruz." ifadelerini kullandı.

''TAM ŞEFFAFLIKLA PAYLAŞILACAKTIR''

Sponsorluk gelirlerinin sürdürülebilir şekilde artırılacağını vurgulayan Salar, şunları kaydetti:

"Yeni projelerle kulübümüze uzun vadeli ek gelirler kazandırıyoruz. Tüm detaylar ocak ayı sonunda Yüksek Divan Kurulunda başkanımız Sayın Sadettin Saran ve yönetimi tarafından camiamızla tam şeffaflıkta paylaşılacaktır. Bu vesileyle bir kez daha yeni yılınızı kutluyorum. 2026 yılının, ülkemiz, insanlık ve Fenerbahçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Cemre Yıldız
Spor
Yorumlar

Haber YorumlarıCemoluri:

Şeffaflık derken....Kerem transferini asgari ücret açıklamak mı şeffaflık.Braw alkışlıyorum....

