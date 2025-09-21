Haberler

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran Oyunu Kullandı

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran Oyunu Kullandı
Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkan adayı Sadettin Saran oyunu kullandı ve değişim vaadinde bulundu.

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında oyunu kullandı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda ikinci gün oy kullanma işlemi, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi bitişinde yer alan Kenan Evren Lisesi arazisinde gerçekleştiriliyor. Kongre üyeleri, belirtilen sandıkta oylarını kullanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde stada gelen başkan adayı Sadettin Saran, yoğun ilgiyle karşılanırken, daha sonra kongre üyeleriyle sohbet etti. ' Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran' tezahüratları eşliğinde sandık alanına gelen Saran, 37 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oyunu kullanmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sadettin Saran, değişimi temsil ettiklerini belirterek, "İnşallah güzel şeyler yapacağız. İnşallah kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Fenerbahçe'ye sevgiyi getireceğiz. Başından beri dediğim gibi biz Fenerbahçe'yi Fenerbahçelilerin yönetmesi gerektiği için geliyoruz. Hep birlikte derken de bunu samimiyetle söyledim. Çok memnunum" dedi.

Saran, oyunu kullanmasının ardından çevresindeki yoğun kalabalıkla birlikte stadyuma doğru geçti. - İSTANBUL

