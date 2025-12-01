Fenerbahçe Basın Sözcüsü'den Maç Değerlendirmesi

FENERBAHÇE Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, ""Bugünkü maçın sonucunda anladık ki rakibimiz buraya beraberlik için gelmiş. Çok önemli bir tespitimiz var. Futbol dünyanın her yerinde ayakta oynanan bir oyun. Tıpkı bizim oyuncularımızın yaptığı gibi" dedi.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin basın sözcüsü Ali Gürbüz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son dakikaya kadar mücadele ettikleri için Fenerbahçeli futbolcuları tebrik eden Gürbüz, "Bugünkü maçın sonucunda anladık ki rakibimiz buraya beraberlik için gelmiş. Çok önemli bir tespitimiz var. Futbol dünyanın her yerinde ayakta oynanan bir oyun. Tıpkı bizim oyuncularımızın yaptığı gibi. Kendi oyuncularımızı ayakta kaldıkları ve mücadeleyi son dakikaya kadar sürdürdükleri için tebrik ediyoruz" diye konuştu.