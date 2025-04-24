Fenerbahçe Başantrenörü Jasikevicius: 'Karakterli Takımla Oynayacağız'

- Sarunas Jasikevicius : " Paris'te en karakterli takımla oynayacağız"

İSTANBUL - Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Paris Basketbol'a karşı alınan galibiyet sonrası, "Herkes 'seri bitti' diyor ama en karakterli takımla oynayacağız. Paris'teki zorlukları da biliyoruz. Bunları çalışıp, sahada göstermeye çalışacağız" dedi.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off serisi 2. maçında Fransız ekibi Paris Basketbol'u 89-72 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi. Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadelenin ilk yarısında atılan 61 sayıyla Euroleague rekorunun kırılması ve 3. maçla ilgili düşüncelerini paylaşan Jasikevicius, "İnanılmaz tabii ki. Sayıları atınca da güzel oluyor. Herkes 'seri bitti' diyor ama en karakterli takımla oynayacağız. Paris'teki zorlukları da biliyoruz. Bunları çalışıp, sahada göstermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Savunma performansı çok iyiydi"

Savunma performansıyla ilgili ise Jasikevicius, "Çok iyi performanstı. İkinci yarı onları rahatlatmamak için önemliydi. 3. çeyrekte de bunu uyguladık. Takım oyunu oynayıp, top paylaşımı yapınca" diye konuştu.

Mücadelede sakatlık yaşayan isimlerle ilgili ise Litvanyalı başantrenör, "Sertaç boynundan darbe aldı umarım ciddi değil. Nicolo Melli de ayaktan darbe aldı" dedi.

Tarık Biberovic: "İyi olmam takımın iyi olmasından kaynaklı"

Paris Basketbol'a karşı 20 sayıyla en skorer isim olan Tarık Biberovic ise performansıyla ilgili şunları söyledi:

"Benim iyi olmam, takımın iyi olmasından kaynaklanıyor. Çok iyi paslaştık, pozisyonlar oluşturduk. Bir sonraki maçta da başka arkadaşımız olabilir."