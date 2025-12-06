Haberler

Tedesco'dan Başakşehir maçında 6 değişiklik

Tedesco'dan Başakşehir maçında 6 değişiklik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisinin ardından Başakşehir karşısına 6 değişiklikle çıktı. Yiğit Efe Demir, ligdeki ilk maçında 11'de yer aldı. Taraftarlar maça büyük destek verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son oynadıkları Galatasaray derbisi 11'ine göre Başakşehir müsabakasına 6 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ligde son oynanan Galatasaray maçı 11'inden 6 değişikliğe gitti. Savunmada kart cezalısı Jayden Oosterwolde'nin yerine Yiğit Efe Demir şans bulurken, sol bekte Archie Brown'un yerine Levent Mercan, orta sahada İsmail Yüksek'in yerine Fred görev aldı. Hücumda ise Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri'nin yerine Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Jhon Duran 11'de başladı.

Yiğit Efe Demir, ligde ilk kez 11'de

Sarı-lacivertlilerin 21 yaşındaki stoperi Yiğit Efe Demir, Avrupa Ligi'nde oynanan Ferencvaros mücadelesi sonrası bu kez ligde forma şansı buldu. Yiğit, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Edson Alvarez, Fred, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Anderson Talisca ve John Duran 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Archie Brown, Mert Müldür, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve Youssef En Nesyri ise yedek bekledi.

Sarı-lacivertlilerde 4 eksik

Hollandalı defans Jayden Oosterwolde derbide gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşerken, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 müsabakadan men cezası alan Mert Hakan Yandaş da kadroda yer almıyor.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de tedavisi sürdüğü için kadroya alınmadı. Bu isimlerin yanı sıra İrfan Can Eğribayat da kadroda bulunmuyor.

Taraftarlardan destek

Sarı-lacivertli taraftarlar Başakşehir'de de takımlarını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan misafir tribününü tıklım tıklım dolduran taraftarlar, ısınma bölümünde futbolculara yaptıkları bestelerle maça hazırlarken ilk düdükle birlikte de desteklerini artırdılar.

Faruk Karadoğan için saygı duruşu

Geçtiğimiz günlerde vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu ayrıca Beşiktaş, Adanaspor, Gençlerbirliği ve Çukurova İdman Yurdu Spor'da forma giyen Faruk Karadoğan için müsabaka öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz

ABD operasyona başlıyor: Her evi, nerede olduklarını biliyoruz
Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye'de genel seçimlere gideceğiz

Ahmed Şara tarihi verip duyurdu! Komşu ülke için kritik gelişme
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
Mahalle isimleri bile belli oldu! İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor

İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor! Mahalle isimleri bile belli oldu
İSBİKE'nin bisikletleri kırılarak hurda haline getirildi

İstanbul'un parası bu şekilde çöpe gitti! Hepsi hurda oldu
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
1.5 yıldır sürekli hıçkırıyor! Doktorlar bile çare olamadı

1.5 yıldır sürekli hıçkırıyor! Doktorlar bile çare olamadı
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.