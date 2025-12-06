Tedesco'dan Başakşehir maçında 6 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son oynadıkları Galatasaray derbisi 11'ine göre Başakşehir müsabakasına 6 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ligde son oynanan Galatasaray maçı 11'inden 6 değişikliğe gitti. Savunmada kart cezalısı Jayden Oosterwolde'nin yerine Yiğit Efe Demir şans bulurken, sol bekte Archie Brown'un yerine Levent Mercan, orta sahada İsmail Yüksek'in yerine Fred görev aldı. Hücumda ise Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri'nin yerine Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Jhon Duran 11'de başladı.

Yiğit Efe Demir, ligde ilk kez 11'de

Sarı-lacivertlilerin 21 yaşındaki stoperi Yiğit Efe Demir, Avrupa Ligi'nde oynanan Ferencvaros mücadelesi sonrası bu kez ligde forma şansı buldu. Yiğit, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Edson Alvarez, Fred, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Anderson Talisca ve John Duran 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Archie Brown, Mert Müldür, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve Youssef En Nesyri ise yedek bekledi.

Sarı-lacivertlilerde 4 eksik

Hollandalı defans Jayden Oosterwolde derbide gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşerken, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 müsabakadan men cezası alan Mert Hakan Yandaş da kadroda yer almıyor.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de tedavisi sürdüğü için kadroya alınmadı. Bu isimlerin yanı sıra İrfan Can Eğribayat da kadroda bulunmuyor.

Taraftarlardan destek

Sarı-lacivertli taraftarlar Başakşehir'de de takımlarını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan misafir tribününü tıklım tıklım dolduran taraftarlar, ısınma bölümünde futbolculara yaptıkları bestelerle maça hazırlarken ilk düdükle birlikte de desteklerini artırdılar.

Faruk Karadoğan için saygı duruşu

Geçtiğimiz günlerde vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu ayrıca Beşiktaş, Adanaspor, Gençlerbirliği ve Çukurova İdman Yurdu Spor'da forma giyen Faruk Karadoğan için müsabaka öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. - İSTANBUL