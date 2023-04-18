Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor Haberleri
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir müsabakası öncesi son antrenmanını Can Bartu Tesisleri'nde yaptı.
Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
Bireysel çalışmalarla tamamlanan idmandan sonra Fenerbahçe takımı, tesislerde kampa girdi.
Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor