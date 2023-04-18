Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir müsabakası öncesi son antrenmanını Can Bartu Tesisleri'nde yaptı.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Bireysel çalışmalarla tamamlanan idmandan sonra Fenerbahçe takımı, tesislerde kampa girdi.