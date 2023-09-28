Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçında Başakşehir'i konuk etti. İki takımın kadroları ve maç detayları

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda 1-0 kazanılan Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, savunmada Bright Osayi-Samuel'in yerine Jayden Oosterwolde'ye şans verdi. Fenerbahçe, Başakşehir karşısında sahaya şu ilk 11 ile çıktı;

"Livakovic- Ferdi Kadıoğlu, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko."

ZAJC VE OSAYI TEDBİR AMAÇLI, CRESPO İSE TEKNİK EKİP KARARI DOLAYISIYLA KADRODA YER ALMADI

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Cengiz Ünder ve Emre Mor'un yanı sıra 3 oyuncu daha kadroda yer almadı. Fenerbahçe'de Miha Zajc ve kaburgasında hafif bir sakatlık olan Bright Osayi-Samuel tedbir amaçlı Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı. Miguel Crespo ise teknik direktör İsmail Kartal'ın tercihi doğrultusunda kendisine maç kadrosunda yer bulamadı.

ÇAĞDAŞ ATAN'DAN ZORUNLU 3 DEĞİŞİKLİK

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Süper Lig'in 6'ncı haftasında 2-1 kaybettikleri Galatasaray maçının ilk 11'ine göre zorunlu 3 değişiklik yaparak Fenerbahçe karşısında takımını sahaya sürdü. Statü gereği forma giyemeyen yeni transferler Leo Dubois, Ousseynou Ba ve Emmanuel Dennis'in yerine Cemali Sertel, Deniz Türüç ve Dimitris Pelkas ilk 11'de sahaya çıktı. Başakşehir'in Fenerbahçe maçı ilk 11'i şu isimlerden oluştu;

"Volkan Babacan, Karzev, Duarte, Cemali Sertel, Lima, Berkay Özcan, Aleksic, Pelkas, Serdar Gürler, Deniz Türüç, Piatek"

BAŞAKŞEHİR'DE STATÜ GEREĞİ 5 EKSİK

TFF kurallarına göre erteleme maçlarında, maçın ertelendiği tarihten sonra takıma transfer olan isimler oynayamıyor. Bu sebepten dolayı Başakşehir'de 5 oyuncu Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almadı. İstanbul ekibine stoperler Ousseynou Ba ve Jerome Opoku, sağ bek Leo Dubois, orta saha Emirhan İlkhan ve santrfor Emmanuel Dennis, Fenerbahçe karşısında takımını yalnız bıraktı.

DIMITRIS PELKAS ESKİ TAKIMA KARŞI İLK KEZ

Ekim 2020 - Haziran 2023 arasında Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan ve yaz döneminde sözleşmesinin sona ermesinin ardından Başakşehir'e imza atan Dimitris Pelkas, ilk kez resmi bir maçta eski takımına karşı sahaya çıktı. Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Yunan oyuncuyu ilk 11'de görevlendirdi. Fenerbahçe taraftarları da maç öncesi ısınmada 29 yaşındaki oyuncuyu tribünlere çağırarak alkışladı.

DOWN SENDROMLU ÖZEL FUTSAL TAKIMI, ÜLKER STADI'NDA AĞIRLANDI

İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın final maçında Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı, Fenerbahçe-Başakşehir maçından önce Ülker Stadı'nda taraftarları selamladı.