Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk edecek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de evinde Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Ligde sarı-lacivertliler, 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 67 puanla 2. sırada bulunuyor. Turuncu-lacivertliler ise 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 51 puanla 4. sırada yer alıyor.

Son 10 maç

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında Süper Lig'de oynanan son 10 mücadelede sarı-lacivertliler 7 galibiyet elde ederken, turuncu-lacivertliler de 2 kez kazandı. 1 müsabakada ise berabere tamamlandı. Bu süreçteki maçlarda Kanarya'nın 18 golüne, Başakşehir 8 golle yanıt verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Başakşehir'de oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Takımın başında Zeki Murat Göle olacak

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasından sonra kalan 3 haftada takımın başında Yardımcı Antrenör Zeki Murat Göle olacak. Bu sezon ilk haftalardaki Gençlerbirliği maçında takımın başında olan Göle, 1 Mart tarihinde oynanan Antalyaspor karşılaşmasında da Tedesco'nun cezası nedeniyle saha kenarında yer aldı. Zeki Murat Göle, ligin 26. haftasında konuk oldukları Fatih Karagümrük maçında da görev yaptı. Göle, yarınki maçla birlikte 4. kez takımın başında olacak.

İç saha karnesi

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon evinde 15 maça çıktı. Fenerbahçe, 10 galibiyet elde ederken, 5 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Kanarya, iç sahadaki puan kayıplarının 4'ünde öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. Sarı-lacivertliler Kadıköy'de oynadığı müsabakalarda 34 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

Ederson, Guendouzi, Brown ve Mert Müldür cezalı

Galatasaray ile oynanan derbide kart gören 4 futbolcu Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek. Kırmızı kartla cezalandırılan Ederson'un yanı sıra sarı kart görerek cezalı duruma düşen Archie Brown, Matteo Guendouzi ve Mert Müldür de kadroda olmayacak.

4 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Anthony Musaba ve Dorgeles Nene sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Oğuzhan Aksu düdük çalacak

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını Anıl Usta ile Gökhan Barcın yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak. - İSTANBUL

