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Fenerbahçe, Başakşehir'i 3-1 Mağlup Etti

Fenerbahçe, Başakşehir'i 3-1 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında oynadığı maçta Başakşehir'i 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Goller Edin Dzeko ve Youssef En Nesyri'den gelirken, Krzysztof Piatek ise Başakşehir'in tek golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Başakşehir'i 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Dzeko ile verkaç sonrası kale önünde Oğuz Aydın'ın bekletmeden vuruşunda top savunmaya da çarparak kornere gitti.

59. dakikada Kemen'in arasında savunma arkasına sarkan Piatek'in ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Ertuğrul Çetin'den önce dokunduğu top ağlarla buluştu. 1-1

74. dakikada Tadic'in sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde bulunan En Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

76. dakikada savunma arkasına atılan pasta Rodrigo Becao'dan topu alan Piatek'in ceza sahası içinde kaleci Ertuğrul Çetin ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top kalenin üzerinden dışarı gitti.

76. dakikada Rodrigo Becao, Piatek ile girdiği pozisyonda sakatlandı. Oyuncu değişikliği hakkını tamamlayan sarı-lacivertliler, Becao'nun devam edememesinden dolayı sahada 10 kişi kaldı.

90. dakikada Kostic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde En Nesyri, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Olguncan

Fenerbahçe: Dominik Livakovic (Ertuğrul Çetin dk. 32), Bright Osayi Samuel (Mert Müldür dk. 63), Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Filip Kostic, Fred, Sofyan Amrabat (Youssef En Nesyri dk. 63), İrfan Can Kahveci (Dusan Tadic dk. 56), Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın (Allan Saint Maximin dk. 55), Edin Dzeko

Yedekler: İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Başakşehir: Deniz Dilmen, Leonardo Duarte, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Lucas Lima, Berat Özdemir (Dimitrios Pelkas dk. 87), Deniz Türüç (Hamza Güreler dk. 46), Olivier Kemen, Miguel Crespo, Davidson (Patryk Szysz dk. 87), Krzysztof Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Ömer Faruk Beyaz, Matchoi Djalo, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Edin Dzeko (dk. 42), Youssef En Nesyri (dk. 74 ve 90) (Fenerbahçe) Krzysztof Piatek (dk. 59) (Başakşehir)

Kırmızı kart: Ousseynou Ba (dk. 45+2) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Sofyan Amrabat (Fenerbahçe), Berat Özdemir, Jerome Opoku, Deniz Türüç, Miguel Crespo, Deniz Dilmen (Başakşehir) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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