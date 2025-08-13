Fenerbahçe, aylardır istediği futbolcuyu başka takıma kaptırdı

İngiliz futbol kulübü Aston Villa, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Marco Asensio için harekete geçiyor. Geçen sezonun ikinci yarısında Aston Villa'da kiralık olarak oynayan Asensio'nun da İngiliz ekibiyle 3 yıllık sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı yazıldı.

İngiliz ekibi Aston Villa, Paris Saint-Germain forması giyen ve Süper Lig devi Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Marco Asensio için harekete geçiyor.

20 MİLYON EURO

İngiliz ekibi, geçen sezonun ikinci yarısında Paris Saint-Germain'den kiraladığı İspanyol futbolcuyu bu kez bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Aston Villa, 29 yaşındaki futbolcu için Paris Saint-Germain'e ilk resmi teklifini sunmaya hazırlanıyor. Paris Saint-Germain, tatmin edici bir teklif gelmesi durumunda İspanyol futbolcunun ayrılığına sıcak bakıyor. Sacha Tavolieri'nin haberinde, Paris Saint-Germain'in, Asensio için bonuslar dahil 20 milyon euro'luk bir teklifi kabul edebileceği yazıldı.

ASENSIO ANLAŞTI İDDİASI

Öte yandan Asensio'nun da İngiliz ekibiyle 3 yıllık sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı yazıldı. Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Aston Villa forması giyen Asensio, İngiliz ekibinde çıktığı 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı. Paris Saint-Germain ile sözleşmesi gelecek yıl sona eren Asensio'nun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Hamza Temur - Spor
