Fenerbahçe, Avusturya kampının ilk çalışmasını gerçekleştirdi Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için geldiği Avusturya'da ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için geldiği Avusturya'da ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Süper Lig'in 2022-23 sezonu hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Fenerbahçe, öğle saatlerinde Avusturya'nın Graz kentine geldi. Kamp yaptıkları otelde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman ısınma hareketleriyle başladı. Salonda 2 grup halinde yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başlayan çalışma sahada devam etti. Koşunun devamında 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı taktiksel çalışmalarla noktaladı. EMRE MOR İDMANDA YER ALDI Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Emre Mor, Avusturya kampında yer aldı. Sarı-lacivertli kafileyle Graz'a gelen Emre Mor, takımın akşam idmanına katıldı. Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Fenerbahçe Avusturya Emre Mor Spor Haberler

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